Pochi casi di Covid in Puglia e scende sempre più il numero dei ricoverati

Sono 34 i nuovi casi riportati oggi dal bollettino regionale sul Covid 19. E nessun decesso. In provincia di Bari i contagiati registrati sono 7, in provincia di Brindisi 3, nella Bat 1, in Capitanata 9, in provincia di Lecce 11 e in quelle di Taranto 2. Altri 2 casi sono riferiti a contagiati la cui provincia di residenza non è nota. Scende a 87 il numero dei ricoverati nei reparti covid degli ospedali pugliesi, mentre il numero dei guariti sale a oltre 245mila da inizio pandemia.