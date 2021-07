Approvato il piano della mobilità ciclistica dell’Area metropolitana di Bari

Il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il Piano della mobilità ciclistica. «Biciplan metropolitano» è il nome dato al piano, e vede lo stanziamento di 26 milioni di euro per la realizzazione di oltre 400 chilometri di percorsi ciclabili. Tre le direttrici individuate dal piano: quella adriatica e della conca barese, la ciclovia delle Lame e la ciclovia dell’Alta Murgia. Giovinazzo è inserita nella ciclovia delle Lame, percorso che ha una estensione di oltre 194 chilometri e collegherà la costa con l’entroterra, il mare con i boschi della Murgia. Il progetto prevede una serie di percorsi ciclopedonali che collegano l’aeroporto di Palese con il mare di Giovinazzo, passando per Bitonto e spingersi poi fino alla Foresta di Mercadante e alle ciclovie di Giano e ai boschi di querce nel territorio di Acquaviva delle Fonti. Le direttrici degli altri percorsi ciclabili andranno da Valenzano e Tecnopolis verso Polignano a Mare e Monopoli, (adriatica e conca barese), e lungo l’Alta Murgia, sfruttando la rete di piste ciclabili di Eurovelo5, da Gioia del Colle fino a Castel del Monte attraversando tutti i comuni dell’Alta Murgia.