Finale dei Campionati Europei di calcio: niente maxi schermo

Non ci sarà nessun maxi schermo questa sera in piazza Vittorio Emanuele come precedentemente annunciato, in occasione della finale del Campionato Europeo di calcio. Lo ha comunicato il sindaco Tommaso Depalma, che ha voluto condividere quanto deciso nel corso della riunione in Prefettura del Comitato per l’ordine e la sicurezza. Gli assembramenti che si potrebbero creare rappresentano un serio pericolo per la propagazione del Covid 19 con le sue varianti, per cui è necessario continuare a tenere alta la guardia ed evitare qualsiasi occasione per la propagazione del virus.