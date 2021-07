Giovinazzo «Covid free», in 7mila hanno completato il ciclo vaccinale

Sale a 25 il numero dei Comuni in provincia di Bari che non segnalano alcun contagio tra la popolazione residente. E tra questi c’è anche il Giovinazzo che per la terza settimana consecutiva fa registrare lo zero nella casella dei nuovi casi. Così come si sono azzerati gli ultimi due casi che erano ancora attivi sul territorio comunale. Il dato è riferito 28 giugno e il 4 luglio, con il tasso generale per l’intera provincia che si dimezzato. Sul fronte dei vaccini i giovinazzesi che hanno completato il ciclo con la somministrazione delle due dosi, sono 7mila, mentre in 13.500 si sono sottoposti alla prima somministrazione. Numeri più che buoni, che fanno immaginare che presto a Giovinazzo ci sarà quella «immunità di gregge» che potrebbe mettere al sicuro la popolazione da eventuali nuove risalite del contagio. A patto però di continuare ad adottare le misure personali di prevenzione. Dall’uso delle mascherine nei luoghi chiusi o affollati, ed evitare gli assembramenti come però non è stato durante gli Europei di calcio e le vittorie della Nazionale Italiana.