Un torneo di calcetto per ricordare Michele Fazio

A venti anni dall’omicidio di Michele Fazio, giovane barese vittima innocente di mafia, il presidio di Libera di Giovinazzo lo vuole ricordare con un torneo di calcetto che si terrà lunedì e martedì sui campi della parrocchia Immacolata, zona 167. Un modo per ricordare il giovane scomparso attraverso una delle sue passioni, il calcio, e per tenere alta la memoria su chi ha perso la vita coinvolto suo malgrado in una faida tra clan rivali. Il programma prevede per lunedì, gli incontri di calcio tra le associazioni cittadine che vorranno partecipare a partire dalle 18 e fino alle 23. Martedì alle 20,15 si svolgeranno le premiazioni con l’intervento di Pinuccio e Lella, i genitori di Michele Fazio, e la testimonianza di Don Francesco Preite, sacerdote antimafia della parrocchia del Redentore di Bari.