Scende a poco più di 2mila il numero dei contagiati in Puglia

Due decessi, uno in provincia di Bari, l’altro in provincia di Taranto e 44 nuovi casi positivi. Questo è stato registrato in Puglia nelle ultime 24 ore. Dei nuovi contagi ne sono riportati 9 nell’area metropolitana barese, 2 in provincia di Brindisi, 2 nella Bat, 7 in Capitanata, 12 in provincia di Lecce e 10 in quella di Taranto. Altri 2 casi sono riferiti a un residente fuori regione e l’altro a un paziente la cui provincia di residenza non è nota. Continua a scendere il numero complessivo dei contagiati dal virus in tutta la provincia, sono 92 i ricoverati, uno in meno rispetto a ieri, e poco più di 2mila i contagiati in isolamento domiciliare. Vicino a 250mila i guariti dal Covid da inizio pandemia.