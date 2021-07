Centri estivi per minori: online il bando per la manifestazione di interesse

È online sul sito del Comune di Giovinazzo il bando per la manifestazione di interesse per organizzare centri estivi a favore dei ragazzi e ragazze tra i 3 e i 14 anni d’età. L’obiettivo dei centri estivi è quello di potenziare, promuovere e sostenere le attività e i servizi socio – educativi dei minori. Con il fine, anche, di offrire spazi protetti in cui sperimentare attività di educazione e socializzazione, per prevenire situazioni di emarginazione e disagio sociale.

Il tutto per supportare le famiglie nella conciliazione tra il tempo lavoro e l’accudimento dei figli in età scolare. A pater partecipare alla manifestazione di interesse, sono chiamati gli enti pubblici o provati, le imprese sociali, le organizzazioni associative. Il bando può essere reperito all’albo pretorio sul sito del comune di Giovinazzo. I termini per presentare la manifestazione di interesse scadono il 16 luglio prossimo alle ore 18.