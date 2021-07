I due terzi dei nuovi casi sono nelle province di Bari e Taranto

Le celebrazione del Sacro Cuore di Gesù per i 70 anni dell’associazione che organizza i festeggiamen

Corre il 70esimo anniversario dell’Associazione Sacro Cuore. Un anniversario che magari in altri momenti, senza la pandemia in corso, avrebbe avuto maggiore risalto per gli associati e per i fedeli. Gli associati però, nonostante i tempi stretti per poter organizzare