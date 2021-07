È piazza Stallone o piazza Ballerini?

La speranza è che si tratti di mero errore. Altrimenti dovremmo pensare che per celebrare i campioni del ciclismo si possano cambiare nomi di strade e piazze all’insaputa di tutti. E si perché, guardando l’albo pretorio del comune di Giovinazzo, piazza Stallone sembra essere diventata piazza Ballerini. «Intervento di pulizia straordinaria della Velostazione in piazza F. Ballerini», si legge nella determina 103 del 2021 pubblicata il 6 luglio scorso, appunto sull’albo pretorio, a firma del nuovo dirigente del terzo settore che evidentemente non conosce ancora bene la toponomastica della città.

E che il dettaglio sembra essere sfuggito anche a chi avrebbe dovuto controllare l’esattezza delle notizie pubblicate, lo testimonia anche quanto riportato nel corpo dell’ordinanza. «Sono stati ultimati – è scritto - i lavori edili all’edificio della “Velostazione” ubicato in p.zza F. Ballerini in Giovinazzo e, col fine di garantire la fruizione dello stesso immobile, si rende necessario procedere con l’intervento di pulizia straordinaria dell’intero edificio». Errore riportato ancora nel passaggio che indica la ditta che eseguirà «l’intervento di pulizia straordinaria dell’intero edificio “Velostazione” ubicato in p.zza F. Ballerini in Giovinazzo, per un costo di € 300,00 comprensivo di oneri della sicurezza oltre iva 22%, complessivamente € 366,00». Ovviamente l’atto è pubblicato non solo all’albo pretorio, ma anche sul «profilo nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Giovinazzo».

Per la cronaca, il ciclista in latta che campeggiava davanti alla Fontana dei Tritoni, è stato spostato in piazza Stallone. O forse dovremmo dire in piazza Ballerini?