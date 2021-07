Domani alle 21 si inaugura la velostazione di Giovinazzo

Il momento è arrivato. Domani, dopo circa due anni di lavoro, sarà inaugurata la piazzetta «Padre Michele Stallone», sede della velostazione dedicata a Franco ballerini, ciclista e commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo, deceduto nel 2010. E proprio per omaggiare il protagonista delle due ruote, vincitore per due volte della classica Parigi – Roubaix, all’inaugurazione interverrà Paolo Bettini, campione olimpico e mondiale di ciclismo.

La cerimonia è prevista per le 21, ma prima, a partire dalle 20, si svolgerà uno spettacolo teatrale dedicato ai bambini, dal titolo Mikael e il drago. «Un altro tassello che si incastra in una idea di rigenerazione urbana, ma soprattutto di relazioni umane da sviluppare in luoghi gradevoli della nostra città – è il commento del sindaco, Tommaso Depalma - Il tema del rilancio delle periferie è stata una nostra sentita esigenza non sbandierata in maniera propagandistica, ma coltivata con convinzione e determinazione. Oggi, se ripenso ai luoghi perimetrali della nostra città come via Toselli, piazzetta Cairoli, piazzetta don Tonino Bello e la stessa area dell’anfiteatro sul mare, vedo una trasformazione abissale di quei luoghi non più all’insegna del degrado ma della convivenza amicale tra le persone, quei luoghi sono diventati bellissimi e al servizio della comunità. Alla fine contano sempre i fatti e i pretesti elettorali di qualcuno sono stati spazzati via dalla potenza delle idee diventate realtà. Sento il dovere di ringraziare la mia Amministrazione che ha immaginato una città curata non solo nella sua parte più storica e centrale, ma in ogni suo angolo più decentrato. E un grazie particolare va all’assessore Gaetano Depalo e alla Regione Puglia. Quest’ultima, concedendo un finanziamento di circa 300mmila euro, ha permesso la realizzazione della velostazione dedicata a Franco Ballerini e una sostanziosa riqualificazione di tutta piazzetta Stallone. Infine, ma non per ultimo, mi regala un sorriso pensando all’opportunità che la mia esperienza di amministratore mi ha dato, quella di esprimere un pensiero di gratitudine vera e intitolare la velostazione a una persona che è stata generosa verso il nostro territorio, finché ha vissuto, entrando nelle scuole e facendo felici tanti bambini. Tutto ciò mi rende degno del senso della memoria, dell’amicizia vera e della fratellanza. Valori che Franco Ballerini mi ha lasciato indelebilmente nell’anima».