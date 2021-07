Due decessi e 60 casi positivi, questo il bollettino della Regione

Si ritorna a contare il numero dei decessi in Puglia. Sono due quelli registrati nelle ultime 24 ore, uno nel barese, l’altro nel leccese. Mentre sul fronte del contagio oggi il bollettino regionale riporta 60 nuovi casi su oltre 7mila test somministrati. Nella provincia di Bari i nuovi casi sono 18, in quella di Brindisi 1, nella Bat 6, in Capitanata 6, nella provincia di Lecce 11, in quella di Taranto 15. Altri 3 casi sono riferiti a contagiati la cui provincia di residenza non è nota. È in costante calo il numero dei ricoverati in ospedale, al momento sono 102, con poco più di 2.500 positivi in isolamento domiciliare. Sale a 244.347 il numero dei guariti.