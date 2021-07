A Giovinazzo solo due pazienti in attesa di guarire dal Covid 19

A Giovinazzo rimangono solo 2 contagiati dal Covid 19. Il dato ultimo è relativo al 26 giugno scorso e questo potrebbe significare che la città ad oggi sia diventata «free», cioè libera da qualsiasi forma di ulteriore contagio da coronavirus. Nessun nuovo contagio dall’8 giugno scorso, come sottolinea non solo il report del Comune, ma anche quello della Asl, che ormai da settimane fa segnare lo zero nella casella dei contagi. Il monito però rimane sempre lo stesso. Nessun rilassamento, soprattutto durante il periodo estivo e della ferie, quando cioè i rapporti interpersonali si moltiplicano. Adottare tutte le misure di prevenzione rimane un obbligo per evitare qualsiasi recrudescenza della pandemia che, con le sue varianti, è sempre in agguato.