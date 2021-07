Le nuove forniture del vaccino Moderna fanno riprogrammare la campagna vaccinale in Puglia

Entro il 15 agosto, Moderna consegnerà alla Puglia, poco più di 50mila dosi in più rispetto al piano iniziale. Questa nuova consegna ha indotto la Regione ad aggiornare la sua campagna vaccinale. A cominciare dallo slittamento delle date per le prime somministrazioni ma solo per gli under 30 e non più per gli under 50 come precedentemente programmato. Per il momento gli slittamenti riguardano coloro che avevano prenotato la propria vaccinazione nella settimana compresa tra il 5 e l’11 luglio. Per loro le nuove date sono riprogrammate dal 26 luglio al primo agosto.

«La riorganizzazione – è la spiegazione fornita dalla Regione - dovrà avvenire di settimana in settimana, procedendo entro ogni domenica a comunicare lo spostamento degli appuntamenti della settimana successiva, tenendo conto delle eventuali ed attese integrazioni delle forniture di dosi di vaccino». Per gli under 50enni non ci saranno più sospensioni per la somministrazione della prima dose del vaccino. Tutte gli appuntamenti dal 2 agosto in poi sono confermati, secondo comunque la disponibilità dei vaccini.

«Tutti gli appuntamenti per le seconde dosi – ha dichiarato l'assessore alla Sanità Lopalco - restano confermati e invariati. E, novità importante di oggi, restano invariate tutte le somministrazioni delle prime dosi per gli over 30. Alla luce delle nuove informazioni sulle consegne nel mese di agosto, inoltre, non sarà più necessario sospendere le nuove prenotazioni che invece potranno essere effettuate da tutti sulla base della disponibilità di vaccino».