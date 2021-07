Le celebrazione del Sacro Cuore di Gesù per i 70 anni dell’associazione che organizza i festeggiamen

Corre il 70esimo anniversario dell’Associazione Sacro Cuore. Un anniversario che magari in altri momenti, senza la pandemia in corso, avrebbe avuto maggiore risalto per gli associati e per i fedeli. Gli associati però, nonostante i tempi stretti per poter organizzare al meglio i festeggiamenti, non hanno voluto rinunciare a ricordare una festa che è di un intero quartiere, quello che si stringe intorno alla Parrocchia di Sant’Agostino, chiesa dove ha sede l’associazione. Festeggiamenti che non prevedono la solenne processione (è per il secondo anno consecutivo che succede) ma che rimangono all’impronta della spiritualità. «Quest’anno – scrive il presidente dell’associazione – viviamo questo momento con spirito di profonda gratitudine per quanti hanno profuso negli anni il loro impegno per mantenere viva la devozione al Sacro Cuore di Gesù». Il programma messo a punto dall’associazione prevede questa mattina alle 10,30, la Santa Messa Solenne officiata da Don Massimiliano Fasciano. Sia alle 9 che alle 19 il giro della città al mattino della bassa banda l’Armonia di Molfetta e alla sera del Gran Concerto Bandistico Città di Giovinazzo. Alle 19,30 si celebrerà una Messa all’aperto sul sagrato della chiesa di Sant’Agostino con il Te Deum finale. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali di Giovinazzo.tv. La conclusione dei festeggiamenti sarà affidata allo spettacolo pirotecnico che si svolgerà in località La Cappella a partire dalle 23.