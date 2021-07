«Le magnifiche stelle dell’olio in Puglia», una serata per celebrare l’olio verde

Azienda Leuci, Oro di Rufolo, Tre colonne. Tre marchi, tre produttori di olio extravergine d’oliva, tre eccellenze tutte giovinazzesi. Pluripremiate per la loro qualità e per aver saputo innovare la catena di lavorazione e produzione. A pieno titolo sarebbero tra le aziende capaci di esportate il marchio Giovinazzo e Puglia in Europa e nel mondo, insieme a tutti gli extravergine d’oliva che si producono nel triangolo Bitonto, Giovinazzo, Terlizzi. E all’oro verde è dedicata la manifestazione «Magnifiche stelle dell’olio in Puglia”, una serata che si terrà a Bitonto domani dalle 19,30 nel chiostro della Cattedrale di Bitonto. Una occasione per festeggiare e premiare il prodotto per eccellenza per le tre città dell’area metropolitana barese, alla presenza di tanti ospiti e rappresentanti istituzionali. Tra loro i sindaci dei tre comuni, Michele Abbaticchio, Tommaso Depalma e Ninni Gemmato.