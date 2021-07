Atri 47 nuovi contagi in Puglia, la metà nel leccese

Nessun decesso in Puglia. È questa la notizia più confortante nell’ultimo periodo sul fronte del coronavirus. Rimane stabile anche il numero dei nuovi contagi, sono 47 quelli che si sono contati nelle ultime ore, distribuiti tra la provincia di Bari, che ne rileva 4, la provincia di Brindisi, 3, la Bat che ne riporta 4, la Capitanata, 3, la provincia di Lecce che con 23 in questo periodo fa segnare il numero più alto di contagi e quella di Taranto che ne rileva 10. Sono poco più di 2.500 le persone che nella Regione risultano ancora positive al Covid 19, di queste 123 sono ricoverate in ospedale. Oltre 244mila i guariti.