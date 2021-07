Altri 43 casi in Puglia di Covid 19, nessun decesso

Continuano a non esserci decessi in Puglia. Anche i nuovi casi di contagio da Covid 19 continuano ad essere minimi. Se ne sono contati 43 nelle ultime 24 ore. Di questi 8 sono nella provincia di Bari, 8 in quella di Brindisi, 1 nella Bat, 5 nel foggiano, 18 in provincia di Lecce e 3 nel tarantino. Continua anche la discesa dei ricoverati negli ospedali pugliesi, sono 129, undici dei quali sono in terapia intensiva, mentre i guariti sono oltre 144mila.