Per la seconda settimana consecutiva nessun nuovo contagio a Giovinazzo

Segna ancora zero la casella dei nuovi contagi nella settimana compresa tra il 21 e 27 giugno. Un dato più che confortante che si unisce all’alto numero di vaccini somministrati alla popolazione locale. Sono infatti 13.168 le prime dosi somministrate, e questo equivale alla quasi totalità della popolazione vaccinabile, e 6.176 seconde dosi che equivalgono alla completa immunizzazione di chi ha ricevuto entrambe le dosi di vaccino. Sul fronte degli attualmente positivi in città, il dato è fermo a 7 giorni fa, con 4 pazienti affetti dal virus. Un dato che nel frattempo potrebbe essere cambiato in meglio.

Ma l’attenzione deve ancora rimanere alta per via delle varianti del coronavirus che sono sempre in agguato, a partire dalla «delta» che potrebbe diventare prevalente su tutto il territorio nazionale. Confortante è anche il dato pugliese che fa registrare, nella settimana presa in considerazione dal bollettino della Asl Bari, un ulteriore calo del 28 percento dei positivi su tutto il territorio provinciale e con un tasso di infezione che è sceso al 6,5 per 100mila abitanti. Questo significa l’assoluta tracciabilità di eventuali nuovi contagi.