Il parco mezzi della Asl Bari si rinnova con 20 nuove ambulanze di ultima generazione

Non sono solo delle ambulanze, sono anche centri di rianimazione mobili dotate di tutte le più avanzate tecnologie e dispositivi di ultima generazione in grado di assicurare interventi di pronto soccorso tempestivi, efficienti e sicuri. Ma anche in grado di assistere pazienti affetti dal Covid 19. Sono 20 i mezzi che sono stati consegnati agli ospedali della Asl Bari e al 118, per un parco auto che si va progressivamente rinnovando.

Le nuove ambulanze sono state presentate ieri mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella Fiera del Levante. «Abbiamo investito una somma cospicua per rafforzare la flotta del 118 della ASL di Bari e di tutta la provincia – ha dichiarato il presidente Michele Emiliano - Queste ambulanze serviranno subito e dovranno essere immediatamente impiegate. Sono ambulanze moderne con tutti i dispositivi rianimatori necessari, e quindi la scelta del direttore generale Sanguedolce è stata intelligente ed anche necessaria». I nuovi mezzi rispondono a tutti i requisiti per una elevata qualità per la sicurezza degli assistiti e degli operatori sanitari. Sono dotati di defibrillatori, di saturimetri, di monitor multiparametrico, aspiratori monouso, apparecchi Cpap, respiratore polmonare fisso.

«A differenze delle ordinarie ambulanze – ha spegato il direttore Antonio Sanguedolce - le nuove macchine hanno delle vere e proprie unità di Rianimazione a bordo per fronteggiare qualunque situazione di criticità. Sono di fatto terapie intensive mobili e fanno parte di un ammodernamento del parco mezzi di proprietà della ASL. Abbiamo visto quanto sono importanti i mezzi di soccorso durante la pandemia e lo saranno anche dopo per il trattamento di altre patologie sia nella assistenza territoriale che nel trasporto intraospedaliero. Quelle appena arrivate sono ambulanze di ultima generazione con tutti i meccanismi all’avanguardia anche per gestire l’emergenza pandemica, come l’impianto di ossigenazione centralizzato conforme alle normative vigenti e la parete divisoria tra l’area di guida dell’autista e la zona interna sanitaria dell’ambulanza per mantenere la separazione all’interno dell’abitacolo».

Le nuove ambulanze sono state acquistate grazie ai fondi Fesr, per un costo complessivo di 1milione e 200mila euro. Sulle 20 ambulanze acquistate già 15 sono pronte ad entrare in servizio, le altre 5 sono in fase di allestimento. L’ospedale Don Tonino Bello di Molfetta avrà a disposizione tre di questi nuovi mezzi. Altre tre entreranno a far parte del parco mezzi del 118.