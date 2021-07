Caos parcheggi: multe ai residenti e mancato riconoscimento delle auto elettriche

«Questo scellerato piano dei parcheggi». E’ una affermazione che arriva non da una forza politica di opposizione ma, all’unisono, da alcuni cittadini automobilisti, residenti nelle zone blu o a ridosso di esse, che lamentano disagi a non finire.

C’è chi è proprietario di un immobile in zona B, una zona in cui non è previsto alcun pass, nonostante negli anni scorsi fosse stato regolarmente concesso. C’è anche chi, nonostante sia titolare di un pass, pagato 18 euro, si è visto recapitare un paio di multe, oppure è costretto a pagare il grattino, dopo una giornata di lavoro, per non aver trovato posto nella sua zona. Disagi alimentati anche dal ribalzo di responsabilità tra l’ufficio della Polizia Locale e l’Abaco, l’agenzia che gestisce i parcheggi a pagamento, che dice di attenersi alle delibere comunali.

Disagi alimentati ancora dalle mancate risposte a quei cittadini che hanno inviato diverse mail alla casella di posta elettronica del sindaco. Insomma, se il piano parcheggi è stato varato per agevolare le attività commerciali, a quanto pare si sta rilevando vessatorio per i residenti delle zone centrali della città. Tutto questo unito «all’arroganza degli impiegati Abato» come denuncia uno dei cittadini, per così dire disorientato dal piano del traffico e dei parcheggi. La soluzione? La propongono gli stessi residenti: una ztl a loro riservata.

Ma di paradossi il piano parcheggi ne propone altri. Riguardano le auto elettriche o ibride. Sono ancora i cittadini giovinazzesi a parlare. «Per lo Stato italiano – questa la testimonianza raccolta – le auto elettriche ibride, sono esenti da bollo perché considerate a risparmio energetico. In Italia, a Giovinazzo no. Quindi quelle auto non possono ottenere il pass per parcheggiare ovunque come indicato nella delibera pubblicata. La Abaco non le riconosce, perché non espressamente indicato in delibera, lo Stato Italiano sì. Se non è un paradosso questo».