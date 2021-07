Italia – Belgio sarà trasmessa su mega schermo in piazza Don Tonino Bello

Un mega schermo per la partita tra Italia e Belgio, valida per i quarti di finale del Campionato Europeo di calcio. L’amministrazione comunale ha deciso di installarlo domani in piazza Don Tonino Bello (zona 167), per tutti coloro che, nel rispetto della normativa anti covid, vorranno seguire la gara in compagnia. L’appuntamento è alle 21 in concomitanza con il fischio d’inizio della partita.