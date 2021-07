Esenzione Tari: pubblicato il bando per l’esonero delle utenze domestiche

Scade il 10 settembre il termine ultimo per la presentazione delle istanze per l’esonero dal pagamento della Tari, la tassa sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il beneficio si rivolge alle sole utenze domestiche e a coloro che nell’anno scorso hanno dichiarato un reddito Isee non superiore ai 3mila euro. Per poter usufruire dell’esenzione, occorre presentare apposita istanza su modello predisposto dal Comune, inviandola a messo Pec all’indirizzo fiscalitalocale@pec.comune.giovinazzo.ba.it, oppure personalmente all’Ufficio relazioni con il pubblico. L’importo complessivo della tassa dei soggetti ammessi all’esonero, sarà definito d’ufficio e includerà anche la quarta rata della Tari, quella non ancora emessa. L’elenco dei beneficiari sarà pubblicato, nel pieno rispetto della privacy, all’albo pretorio.