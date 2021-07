Depalma: perché l’hub giovinazzese è ancora inattivo?

«Voglio sapere perché l’hub vaccinale di Giovinazzo è ancora inattivo». Con queste parole il sindaco Tommaso Depalma si rivolge ai dirigenti della Asl Bari, convocandoli, per avere spiegazioni sui motivi per cui il centro allestito nella palestra della scuola San Giovanni Bosco non è mai stato utilizzato per le vaccinazioni contro il coronavirus. «Lo scorso 11 giugno - si legge nel comunicato diffuso dal Comune – dopo un sopralluogo la Asl Bari aveva espresso parere favorevole sulla location allestita nella scuola elementare per la somministrazione dei vaccini. Ma da quel momento nessuno della Asl ha provveduto a rendere l’hub operativo». Per questo Depalma ha inoltrato una convocazione a tutti i vertici della Asl Bari per il 6 luglio. L’incontro si terrà nel municipio giovinazzese. Nel frattempo la quasi totalità della popolazione giovinazzese ha ricevuto le prime e anche le seconde dosi del vaccino negli hub allestiti nelle città limitrofe, soprattutto al Pala Cozzoli di Molfetta.