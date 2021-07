Sono 40 i nuovi casi di coronavirus in Puglia. Nessun decesso

Luglio comincia con delle buone notizie sul fronte del Covid 19. Nessun decesso in Puglia e «solo» 40 casi positivi a fronte di 6.204 test somministrati. Pari allo 0.6 percento. I nuovi casi sono stati registrati nell’area metropolitana di Bari (5), nella provincia di Brindisi (5), nella provincia di Foggia (1), in provincia di Lecce (22), in quella di Taranto (5). Un caso è riferito a un residente fuori regione, per un altro la provincia di residenza non è nota. Rimangono in 130 i ricoverati nei reparti Covid degli ospedali pugliesi, mentre i guariti hanno superato quota 244mila.