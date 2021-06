Sono 59 i nuovi contagiati in Puglia, 2 i decessi

Si potrebbe dire di un rialzo fisiologico. Dopo i bassi numeri del fine settimana sul fronte del Covid 19, i Puglia nella giornata odierna sono stati registrati 59 casi positivi, ma a fronte degli 8.323 test lavorati. Pari allo 0,7 percento. Nel dettaglio i nuovi contagi sono 27 nell’area metropolitana di Bari, 11 nella provincia di Brindisi, 3 nella Bat, 7 in provincia di Foggia, 3 in quella di Lecce e 18 nel tarantino. Sono 2 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, entrambi in provincia di Bari. Sono poco meno di 3mila gli attualmente contagiati nella Regione a cui si aggiungono 146 ricoverati in ospedale. Il numeri dei guariti da inizio pandemia è di 243.541.