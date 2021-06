Nessun decesso e 9 nuovi casi in Puglia

Appena 9 casi e nessun decesso nelle ultime 24 ore in Puglia. Il bollettino quotidiano fa riferimento a domenica, a quando cioè il numero dei tamponi lavorati (4.256 test) è inferiore agli altri giorni della settimana, ma la percentuale, lo 0,2 percento, lascia sperare che la Puglia stia allontanando la minaccia del Covid, almeno nella forme con cui lo abbiamo conosciuto fino ad oggi. A preoccupare ancora è la possibile diffusione della variante Delta, o indiana. Al momento sono stati individuati 51 casi con questa variante, circoscritti a tre diversi focolai. I più numerosi nel brindisino, ma tutti sotto controllo. I nuovi contagi riportati oggi sono 2 nel brindisino, 2 nel foggiano, 2 nel leccese. Gli altri 3 casi sono due residenti fuori regione, e uno la cui residenza non è nota. Complessivamente sono meno di 3.550 gli attualmente contagiati, 157 dei quali sono ricoverati in ospedale. I guariti sono in totale 243.135.