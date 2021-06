Niente obbligo di mascherine all’aperto ma le varianti rappresentano un pericolo

Da oggi tutta Italia è in zona bianca. Diminuiscono le restrizioni a cominciare dall’obbligo dell’uso delle mascherine all’aperto. Un obbligo che rimane al chiuso in condizioni di maggiore afflusso di persone. Riaprono anche le discoteche, ma solo quelle all’aperto. In questo caso, per accedere è necessario il certificato verde, bisogna cioè dimostrare di essere vaccinati o comunque di aver effettuato il tampone 48 ore prima. I dati generali fanno ben sperare, ma la guardia deve rimanere ancora alta, come ammonisce il Ministro della Salute, Roberto Speranza.

«L’incidenza, sia sull’intero territorio nazionale che in tutte le Regioni e Province autonome – si legge nel comunicato che accompagna il monitoraggio settimanale sull’andamento della pandemia - continua a diminuire in tutte le Regioni e Province autonome. La pressione sui servizi ospedalieri si conferma al di sotto della soglia critica in tutte le Regioni e Province autonome e la stima dell’indice di trasmissibilità Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stabilmente al di sotto della soglia epidemica. Vengono però segnalati anche in Italia un numero crescente di focolai di varianti del virus SARS-CoV-2, in particolare della variante delta, che presentano una maggiore trasmissibilità e/o la potenzialità di eludere parzialmente la risposta immunitaria. E’ necessario quindi raggiungere una elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da varianti emergenti con maggior trasmissibilità. Per cui è opportuno mantenere elevata l’attenzione, così come applicare e rispettare le misure necessarie per evitare un aumento della circolazione virale».