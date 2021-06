Vendita e consumo di bevande in bottiglia o lattina: scatta il divieto fino a settembre

Da oggi e fino al 19 settembre, sarà vietata la vendita e il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro o in lattine di alluminio su tutto il territorio comunale. Lo stabilisce una ordinanza firmata dal sindaco Tommaso Depalma, e riguarda tutti gli esercizi pubblici compresi gli esercizi di vendita tramite distributori automatici. Il divieto è esteso non solo alle attività commerciali in sede fissa, ma anche agli ambulanti. Alle attività artigianali di vendita di generi alimentari, siano essi di produzione propria, alle associazioni e ai soggetti provati in qualità di organizzatori di manifestazioni o eventi. Le violazioni prevedono sanzioni amministrative fino a 500 euro. In caso si reiterazione della violazione, potrà scattare anche la sospensione dell’attività economica per un periodo di 3 giorni.