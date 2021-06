Nessun nuovo caso di contagio nella settimana tra il 14 e il 20 giugno

Giovinazzo figura essere tra i 20 comuni dell'area metropolitana di Bari che, nella settimana tra il 14 e il 20 giugno, segna zero nella casella dei nuovi contagi. Nella settimana precedente fu registrato un solo nuovo caso. A quanto pare la diffusione del Covid 10 in città si è fermata. Rimangono solo 4 i casi ancora attivi, come segnalato dal report diffuso dal Comune nei giorni scorsi. Il dato appare come un traguardo raggiunto, ma non bisogna abbassare la guardia. Il virus, soprattutto con le sue varianti, non è ancora stato sconfitto.

Una buona mano al contenimento del coronavirus, la sta dando la campagna vaccinale. Sono infatti 17.919 le dosi di vaccino somministrate ai giovinazzesi, tra questi 5.534 hanno completato il ciclo. Più di un quarto della popolazione residente.