Più di un milione di vaccinazioni: questo il risultato dell’impegno della Asl Bari

Tagliato il traguardo di un milione di vaccini dall’inizio della campagna vaccinale. È il dato riferito dalla Asl Bari che in tutti gli hub della provincia ha somministrato, al 24 giugno, 1milione e 6.901 dosi, con più di 16mila vaccinazioni nella sola giornata dedicata a San Giovanni. Uno sforzo imponente, quello messo in campo dalla Asl Bari, per garantire il vaccino ai cittadini, con l’impiego massiccio di personale e l’organizzazione della logistica per assicurare i rifornimenti alle strutture capillarmente dispiegate sul territorio.

«Un milione di vaccini somministrati – commenta il Direttore Generale Antonio Sanguedolce - è un traguardo importante per i tanti operatori che vi hanno dedicato energie e impegno. Dietro a tutto ciò, c’è un lavoro enorme e un piano che prevede un’organizzazione puntuale ed efficace. Per questo è doveroso ringraziare tutti, a partire dai nostri operatori sanitari che in questa maratona stanno dando il meglio di sé, onorando la propria professione e dando lustro alla Sanità pubblica».

Ad essere impegnate nella campagna vaccinale sono circa 2mila operatori tra medici, assistenti sanitari e infermieri, e ancora tecnici dediti all’inserimento dei dati, sempre con il sostegno di tantissimi volontari e della Protezione Civile. Più di 40 i centri vaccinali di popolazione e territoriali inseriti nella rete coordinata dal Nucleo Operativo Aziendale vaccini. Mille medici di medicina generale poi, hanno vaccinato in studio, a domicilio o sedi della ASL. Oltre 300 i punti di somministrazioni complessivi in cui sono state effettuate iniezioni di vaccino: ospedali, distretti, ambulatori, residenze sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili, caserme, scuole, istituti di pena, centri di riabilitazione, hub interaziendali, comunità alloggio, case-famiglia, case di cura, centri diurni, studi medici.

Questi sono i numeri dell’impegno di risorse umane e durata nel tempo che non ha eguali.