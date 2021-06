Sono 22 le vittime del Covid 19 in Puglia, ma è un riconteggio

«Quei 22 decessi riportati oggi dal bollettino della Regione, 18 dei quali sono registrati nella provincia di Taranto, non sono relativi alle ultime 24 ore, ma è il risultato di una verifica e un aggiornamento dei casi su un periodo più esteso». Così sottolinea il Dipartimento della Salute sul dato della mortalità dovuta al Covid 19. «Non c’è nessun picco e il numero dei decessi non è indicativo», ribadisce.

Nel frattempo il bollettino riporta di 68 nuovi casi positivi su 5.382 test lavorati. Di questi 14 sono nella provincia di Bari, 12 nella provincia di Brindisi, 4 nella Bat, 7 in provincia di Foggia, 9 in quella di Lecce, 18 nel tarantino, dove è stato individuato un focolaio nella casa circondariale del capoluogo ionico. Ci sono ancora 2 contagi di residenti fuori regione e altri 2 casi la cui provincia di residenza non è nota.

Oltre ai 18 decessi registrati nel tarantino, sono riportati altre 2 vittime nell’area metropolitana di Bari, 1 nella Bat e 1 nel leccese. Scende abbondantemente sotto quota 5mila il numero degli attualmente positivi in Puglia, 167 dei quali sono ricoverati in ospedale, supera quota 242mila il numero dei guariti da inizio pandemia.