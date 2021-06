Servizi innovativi per il comparto agricolo: nuovi fondi a disposizione del Gal Nuovo fior d'olivi

Dal 14 giugno scorso sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di sostegno per la «Creazione di nuove imprese per servizi turistici ad alto contenuto innovativo in campo ambientale, sociale e tecnologico». Lo comunica il Gal «Nuovo fior d’olivi», riferendosi al Piano di sviluppo rurale 2014 – 2020, indicando, come fondi disponibili, oltre 200mila euro disponibili, gli interventi pubblici a favore dello sviluppo innovativo di imprese extra agricole in campo turistico.

«Questa riapertura dei termini – ha spiegato il Presidente del Gal, Antonio Saracino – è stata voluta dal CdA come aiuto per un rilancio delle economie locali; Inoltre, nello spirito di creare sinergia col territorio, qualora si esaurissero le risorse e dovessimo avere altri progetti meritevoli di sostegno, ci adopereremo per recuperare i fondi necessari attraverso la rimodulazione delle dotazione delle misure».

Il bando completo con le condizioni d’accesso ai fondi disponibili è pubblicato sul sito internet https://www.galnuovofiordolivi.it/riapertura-avviso-pubblico-fondo-feasr-azione-1-intervento-1-1-1-3-2/. La scadenza della presentazione delle domande è il 10 settembre 2021.