A Giovinazzo rimangono 4 casi positivi. Nessun decesso in Puglia

A Giovinazzo, secondo gli ultimi dati disponibili, rimangono ancora 4 casi positivi di Covid 19. In Puglia, secondo il bollettino quotidiano, i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 42. E nessun decesso in tutta la Regione. Numeri che fanno pensare alla fine dell’incubo Covid. Se non fosse per l’attenzione alta che si sta tenendo di fronte al pericolo delle varianti, la Delta o indiana, in particolare. Nel dettaglio i nuovi casi riportati sono 10 in provincia di Bari, 12 in quella di Brindisi, 1 nella Bat, 5 in provincia di Foggia, 4 in quella di Lecce e 8 nel tarantino. Per altri 2 casi, uno è riferito a un residente fuori regione, per l’altro la provincia di residenza non è nota. Rimangono 181 pazienti ricoverati negli ospedali pugliesi, in isolamento domiciliare sono in 5.312, mentre da inizio pandemia sono guariti in 241.154.