Niente Gamberemo ma tanti gli appuntamenti della Touring Juvenatium

Anche per quest’anno la 30esima edizione del Gamberemo, il tradizionale palio dei rioni, non avrà luogo, per le difficoltà dovute alla pandemia. Ma la Touring Juvenatium, l’associazione che organizza la manifestazione, intende proporre un cartellone di iniziative che prenderanno il via il 24 luglio. Sono tutti eventi che rimangono il linea con lo spirito della Touring, come la cerimonia di premiazione della VII edizione di poesia dialettale che si terrà proprio il 24 luglio alle 20, nell’oratorio San Domenico in via principe Amedeo. «Da l'ambasciéte de matremonie o spenzalizeie» il titolo della manifestazione a cui seguirà il 7 agosto la XXIII edizione della cicloturistica «Andando per casali», che in questo caso seguirà il format originale: tutti in bicicletta per visitare torri chiese e casali nell’agro giovinazzese.

Il 16, 17 e 18 agosto la Touring organizza la rassegna «Arte in città», una collettiva d’arte e pittura inserita nel contesto del progetto «Giovinazzo tra storia e futuro», organizzato dall’assessore alla cultura Cristina Piscitelli. E per concludere il 20 agosto, l’associazione propone un viaggio nei 5 rioni della città. Protagonisti saranno le tifoserie del Gamberemo a cui si chiede di addobbare le vie e le piazze dei loro rioni, immaginando anche coreografie, cercando di ricreare le atmosfere che si vivono durante i giorni del palio. «Aspettando il trentesimo Gamberemo» il titolo dato all’evento che sarà trasmesso in diretta dai canali social dell’associazione.