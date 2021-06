Ancora 63 positivi e 3 decessi in Puglia

Sembra essere ormai stabilmente sotto quota cento il numero dei nuovi casi di Covid 19 in Puglia. Dai 6.684 test lavorati, infatti, sono risultati 63 positivi, distribuiti tra l’area metropolitana di Bari, 18 casi, la provincia di Brindisi, 4 casi, la Bat 7 casi, in provincia di Lecce 4 casi, nel tarantino 29 casi. Per altri 2 casi la provincia di residenza non è nota, in ultimo caso è stato riattribuito. Tre di decessi registrati nelle ultime ore, 2 nel foggiano, uno nel leccese.

Ha superato quota 240mila il numero dei guariti da Covid da inizio pandemia, mentre negli ospedali pugliesi rimangono 186 pazienti colpiti dal virus.