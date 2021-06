Piccole variazioni nella campagna vaccinale per i prenotati del 23 giugno

La campagna vaccinale nella provincia di Bari subirà un lieve ritardo. In particolare, le somministrazioni previste per il 23 giugno sono state riprogrammate per consentire l’approvvigionamento di nuove dosi in tutti gli hub dell’area metropolitana barese. In particolare, per quanto riguarda l’hub del Pala Cozzoli di Molfetta, dove la maggior parte dei giovinazzesi sta ricevendo la prima e la seconda dose dei vaccini, le prenotazioni per la mattina del 23 giugno slittano di 24 ore. Per chi invece la prenotazione prevedeva la somministrazione nel pomeriggio dello stesso 23 giugno l’appuntamento è spostato al 29 giugno. Non cambiano gli orari indicati.

I cittadini interessati riceveranno un messaggio sul proprio cellulare con la rimodulazione delle date.