Più di 239mila i guariti da inizio pandemia

Un solo decesso nel tarantino e 92 nuovi casi Covid 19 in Puglia su oltre 8mila test lavorati. È questo il bollettino diffuso oggi dalla regione, che riporta di 24 casi in provincia di Bari, 20 in quella di Brindisi, 5 nella Bat, 11 in Capitanata, 13 in provincia di Lecce e 18 in quella di Taranto. Un caso la cui residenza non era nota è stato riattribuito, mentre 2 casi sono riferiti a residenti fuori regione. Scende a 189 il numero dei ricoverati in ospedale, questo è un altro dato in continua decrescita, mentre il numero dei guariti da inizio pandemia sale a oltre 239mila.