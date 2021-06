Sono online i bandi per le attività di inclusione sociale per l’estate 2021

È online sul sito web del Comune di Giovinazzo l’avviso pubblico «Inclusione Sociale Estate 2021» indirizzato alle associazioni presenti sul territorio che sono invitate a presentare proposte progettuali utili a mettere in campo attività da tenersi nei mesi estivi nell’ambito educativo, della promozione sportiva e ricreativa che siano finalizzati all’inclusione sociale. «Cerchiamo di recuperare in questi mesi estivi – ha affermato l’assessore alle politiche sociali Michele Sollecito - momenti di socializzazione, di crescita e ricreazione per quanti, durante il periodo di isolamento, hanno interrotto le loro normali attività. A breve, oltre questo avviso, verrà pubblicata anche la manifestazione d’interesse per l’organizzazione dei centri estivi confermati anche per quest’estate dal Governo. In autunno, invece, siamo pronti a partire col progetto comunale “Educare” per accompagnare diversi minori di Giovinazzo in un percorso educativo di crescita». Le proposte progettuali, compilate in carta semplice e sottoscritte dal legale rappresentante delle associazioni che intendono aderire all’avviso pubblico, devono essere consegnate entro le ore 12 del 28 giugno, o mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it, in alternativo a mezzo raccomandata indirizzata al Comune di Giovinazzo, o ancora a mano all’ufficio protocollo.