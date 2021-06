In arrivo la certificazione verde per i vaccinati contro il Covid

I primi messaggi stanno arrivando. Il mittente è il Ministero della Salute che avvisa, coloro i quali hanno completato il ciclo vaccinale, di poter richiedere il «certificato verde», quello che attesta l’avvenuta vaccinazione e che consente di potersi spostare in Italia, senza limitazioni, e in Europa dal prossimo primo luglio. Il messaggio, oltre a essere indirizzato a coloro che hanno ricevuto le due dosi di vaccino, lo riceveranno anche coloro che hanno contratto il Covid con successivo esito negativo al tampone negli ultimi sei mesi, oppure coloro che hanno fatto il test antigenico o molecolare rapido con esito negativo nelle ultime 48 ore. La notifica della Certificazione verde è automatica e a cura del Ministero. Contiene un codice d’accesso per il suo rilascio che può avvenire per chi ha strumenti digitali attraverso la piattaforma Dcg.gov.it, oppure con la app Immuni o attraverso il fascicolo sanitario. Per coloro che non hanno strumenti digitali come smartphone o computer, la richiesta potrà essere inoltrata attraverso i medici di famiglia o in farmacia. La certificazione verde vale per 9 mesi dopo la somministrazione della seconda dose del vaccino, per 6 mesi dalla guarigione nel caso in cui si abbia contratto il virus, per 48 ore in caso di tampone negativo.