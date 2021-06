In Puglia si contano 45 nuovi casi e un decesso

Meno di 50 casi e un solo decesso. Questo riporta il bollettino della regione che quotidianamente fa il punto sull’andamento della pandemia in corso. Sono esattamente 45 i casi riportati oggi, di cui 9 nella provincia di Bari, 12 in quella di Brindisi, 7 in Capitanata, 9 in provincia di Lecce e 3 in quella di Taranto. Nel Bat non si registra nessun nuovo caso positivi, L’unico decesso riportato è avvenuto nel barese. Sostanzialmente invariata la situazione negli ospedali pugliesi, e si contano 94 guariti nelle ultime ore.