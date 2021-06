Cala notevolmente il numero dei nuovi casi in Puglia. L’attenzione è sulla variante indiana

È sotto quota 9mila il numero complessivo dei positivi in Puglia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati «solo» 61 nuovi casi a fronte degli oltre 7mila test effettuati. Si sono contati 11 casi nell’area metropolitana di Bari, 13 in provincia di Brindisi, 5 nella Bat, 4 in Capitanata, 12 in provincia di Lecce e 17 in quella di Taranto. Un altro caso è riferito a una persona la cui provincia di residenza non è nota. C’è preoccupazione però, per la diffusione della variante indiana o delta. Nella regione sono stati riscontrati circa 60 casi in questi giorni. Ma come la Asl assicura, il tracciamento è fondamentale per arginare tutti gli eventuali focolai.

Sono 3 i decessi riportati dal bollettino regionale, tutti avvenuti nella Bat. Segna 22 pazienti in meno il conteggio dei contagiati ricoverati in ospedale, sono adesso 203, mentre il numero dei guariti in totale è salito a oltre 237mila. Sono 18 i pazienti ancora ricoverati in terapia intensiva, il dato è di ieri, e da diversi giorni non si registrano nuovi ingressi nei reparti di rianimazione.