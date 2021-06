Nessun nuovo contagio a Giovinazzo nella settimana tra il 7 e 13 giugno

C’è lo zero nella casella dei nuovi contagi a Giovinazzo nel report diffuso dalla Asl Bari e relativo alla settimana compresa tra il 7 e il 13 giugno. Zero come per altri 12 comuni della provincia per quella che è stata la prima settimana in zona bianca per la Puglia. Ma rimangono ancora 9 positivi, tutte persone che avevano contratto il virus in precedenza e che aspettano la diagnosi negativa.

L’incidenza registrata nei sette giorni monitorati per tutta l’area metropolitana di Bari è stata di 15,8 ogni 100mila abitanti. E questo significa poter tenere sotto controllo gli eventuali nuovi focolai, dovuti alle varianti come la indiana o delta per come è stata classificata, e che in Puglia ha fatto capolino.

La campagna vaccinale sta facendo la differenza rispetto alla prima ondata della pandemia, quando cioè i numeri complessivi apparivano inferiori a quelli della seconda ondata, ma che per contenerli si è dovuto ricorrere alle chiusure totali dell’intera nazione. Da dicembre in poi, invece, con qualche restrizione in meno e grazie all’apporto dei vaccini, la crisi sanitaria sembra essere sempre più sotto controllo.

E a proposito di vaccini, le dosi somministrate ai giovinazzesi, compresi i richiami sono 16.618. A ricevere la prima dose sono stati in 11.641, più della metà della popolazione residente, ad aver completato il ciclo sono 4.977 persone.