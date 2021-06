Piccolo rialzo nei numeri del contagio in Puglia

Torna a tre cifre il numero dei contagiati in Puglia, ma le percentuali sui test effettuati non cambiano. Solo qualche ritocco. Sui 6.893 test lavorati, infatti, i nuovi contagi sono 106, pari all’1,5 percento. Nel dettaglio i nuovi casi sono 23 in provincia di Bari, 25 in provincia di Brindisi, 7 nella Bat, 19 nella provincia di Foggia, 12 nel leccese e 10 nel tarantino. Un caso di un residente fuori regione è stato riattribuito. Sono 4 i decessi registrati nelle ultime ore, 1 nel brindisino, 1 in Capitanata, 2 in provincia di Lecce. Rimangono ancora 225 pazienti negli ospedali pugliesi, mentre il numero complessivo delle guarigioni sale a quasi 237mila.