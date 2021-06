Da avvocati a subacquei per ripulire il fondale marino davanti a Riva del Sole

Smetteranno per un giorno la toga per indossare la muta da sub. Per ripulire il fondale marino, nei pressi dell’hotel Riva del Sole, da copertoni di auto, sedie di plastica e altri rifiuti che giacciono sul fondo. L’iniziativa, lanciata da Polis Avvocati, un noto studio legale barese, in collaborazione con il Club sommozzatori di Bari, è stata accolta con favore dal Comune di Giovinazzo.

«Ringrazio tutti gli avvocati dello studio legale barese perché è evidente che ognuno di noi si sta sforzando di fare la propria parte per tutelare l’ambiente – è il commento del sindaco Tommaso Depalma - E’ bello vedere che c’è una condivisone naturale tra persone, senza troppe chiacchiere inutili, che pur appartenendo a città diverse condividono l’esigenza di riservare gesti di amore verso i territori comuni. Mi conforta prendere atto del fatto che ci si possa prendere cura di luoghi e posti che appartengono alle comunità intere. Ecco perché sono quasi commosso da questo dolcissimo gesto di sincero amore per Giovinazzo».

L’iniziativa, oltre che a essere un gesto concreto verso la salvaguardia dell’ambiente, sarò anche occasione per provvedere alla pulizia di quel tratto di costa. Chiunque potrà partecipare, fanno sapere dal Comune. L’appuntamento è per questa mattina alle 10 sul tratto di casta davanti a Riva del Sole. I rifiuti raccolti saranno smaltiti a cura del Comune di Giovinazzo.