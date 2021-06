«Una città sporca non dà una bella immagine di sé»

«Un paese inquinato non garantisce la salute pubblica e non dà una bella immagine di se». Così scrive Antonio Galizia per conto del movimento politico «La nostra città Giovinazzo» in riferimento ai tanti, troppi rifiuti abbandonati lungo le complanari e le strade di campagna.

«Vorrei rivolgere un forte invito ai tanti luridi, zozzoni, incivili – scrive Galizia non usando mezzi termini – a porre fine a questo scempio. Gettare rifiuti per strada è deplorevole e toglie la dignità di esseri umani». Come ha più volte dimostrato l’associazione «2hands» che dallo scorso anno con i suoi volontari si impegna a ripulire la costa e l’agro giovinazzese dai rifiuti di ogni genere abbandonati, il problema è serio. L’ultimo loro intervento nella zona del Campo sportivo Depergola, paradossalmente proprio nei dintorni del centro comunale di raccolta dei rifiuti. Lo ha anche dimostrato lo stesso sindaco Tommaso Depalma che è intervenuto sullo svincolo della 16 bis di Giovinazzo sud, che ci ha messo le sue mani per raccogliere le immondizie.

Ma il problema dovrebbe essere affrontato in maniera diversa dalle istituzioni. «L'amministrazione comunale – scrive Galizia –si deve fare carico di questo grave fenomeno e porre in essere tutte le iniziative necessarie per mettere fine a questo scempio. Mentre le televisioni mandano immagini bellissime di Giovinazzo negli spot, nella realtà Giovinazzo cambia aspetto». Per questo l’ex comandante della stazione dei Carabinieri annuncia il suo impegno e quello del suo movimento politico per porre fine a una pratica per nulla virtuosa.

«Tenere pulita la nostra città – chiosa - è uno degli obiettivi più importanti che abbiamo l'obbligo di raggiungere. L’impegno è quello di tenere pulita la città e lottare senza tregua contro chiunque la sporca».