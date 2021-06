Posticipata al 24 luglio l’inizio della stagione dei saldi

La stagione dei saldi quest’anno slitta di qualche settimana. Il via, come stabilito dalla Regione, di concerto con le associazioni di categoria, sarà dato il 24 luglio, invece del 3 luglio come era precedentemente previsto. La scelta è stata motivata dalla necessità di sostenere la ripresa del commercio e di supportare le attività commerciali messe a dura prova dalla pandemia.

«Le ragioni del posticipo – ha sottolineato l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delle Noci – sono motivate dal perdurare della zona rossa, che ha compromesso in modo significativo l’ordinario svolgimento delle vendite stagionali». E quindi, per venire incontro alle categorie merceologiche, il posticipo della data d’inizio dei saldi estivi appare uno strumento per recuperare le vendite. Quello che resta confermato è il divieto, nei quindici giorni precedenti l’inizio dei saldi, di effettuare vendite promozionali.