Covid: Altri 90 contagi e 2 decessi in Puglia

Meno di cento, 90 per l’esattezza, il numero dei nuovi casi positivi in Puglia, a fronte dei 6.844 test lavorati. Nella provincia di Bari i nuovi casi sono 20, in provincia di Brindisi 16, nella Bat 12, in provincia di Foggia 6, in provincia di Lecce 24, in quella di Taranto 10. Per altri due casi registrati in Puglia, uno è attribuito a un residente fuori regione per l’altro la provincia di residenza non è nota. Sono 2 i decessi registrati nelle ultime ore, uno nel leccese l’atro nel tarantino.

Le buone notizie arrivano anche dal numero complessivo dei contagiati. Negli ospedali sono ricoverati in 237 (15 in meno rispetto a ieri) mentre il numero dei positivi in isolamento domiciliare scende al di sotto dei 10mila. Per contro sale il numero dei guariti che complessivamente si avvicina a 236mila.