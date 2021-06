Poco più di cento il numero dei nuovi contagi in Puglia

Come riportato dal bollettino della Regione, su 7.650 test effettuati, sono risultati 112 casi positivi. Di questi 17 sono in provincia di Bari, 1 nella provincia di Brindisi, 4 nella Bat, 27 in provincia di Foggia, 16 in quella di Lecce e 42 nel tarantino. Altri 2 casi sono riferiti a residenti fuori regione, ulteriori 3 casi sono attribuiti a persone la cui residenza non è nota. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 3, uno nel tarantino gli altri 2 nel barese. Sono 252 i pazienti ancora ricoverati negli ospedali pugliesi, mentre a essere giudicati guariti nelle ultime ore sono in 391.