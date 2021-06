Draghi risponde a Depalma: «preoccupazione ma tutto è in capo alla Regione»

«Si condividono le ragioni delle sue preoccupazioni circa la possibilità di sviluppo, anche occupazionali, sul territorio, e in tal senso sono stati interessati i competenti uffici di questa Amministrazione, facendo presente tuttavia che le funzioni prevalenti nella materia sono in capo alla Regione Puglia». Così ha risposto il Presidente del Consiglio, Mario Draghi alla missiva inviata dal sindaco di Giovinazzo Tommaso Depalma e al suo accorato appello «affinché aiutasse i poveri sindaci italiani soffocati dalla burocrazia».

L’oggetto della lettera inviata da Depalma lo scorso 28 maggio, riguardava la riqualificazione dell’ex Marmeria Barbone, sul cui progetto di risanamento il Comitato Via della Regione Puglia aveva espresso parere sfavorevole, bloccando un investimento di 10 milioni di euro e sul quale la stessa Regione aveva puntato dichiarando di voler coprire il 40 percento dei costi. La risposta a quella lettera è a firma del Vice Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio.

«Ringrazio il Presidente Draghi per la celerità, la correttezza e il grande senso istituzionale dimostrati nella sua risposta – è il commento Depalma - Non capita tutti i giorni che un Presidente del Consiglio entri nel merito di una vicenda di un piccolo Comune italiano. Questo dimostra la sensibilità e l’attenzione di un uomo che sta cercando di risollevare l’Italia in uno dei momenti più delicati della storia moderna e al quale l’Europa guarda con grande ammirazione. È evidente che non tutti gli uomini sono uguali così come non sono uguali tutti i palazzi. Sentirsi dire da una persona della sua statura di condividere le ragioni delle mie preoccupazioni, mi fa sentire meno solo. Il Presidente ben sa che se si vuole far ripartire l’Italia bisogna ripartire proprio dai Comuni, i veri centri nevralgici del nostro Paese. Ora vedremo se davanti a un parere di tale levatura, la Regione Puglia, o forse sarebbe meglio dire certi burocrati di palazzo, si renderanno conto delle loro aberranti valutazioni e favoriranno, a fatti e non a parole, lo sviluppo del nostro territorio che sta cercando di uscire da una vera e propria guerra senza precedenti».

Leggendo però tra le righe, da un lato si intuisce la preoccupazione delle massime istituzioni statali verso un investimento che potrebbe portare occupazione e sviluppo (sarebbero previsti 70 posti di lavoro), ma dall’altro si capisce anche che le decisioni in merito sono tutte in capo alla Regione, proprio l’ente che, con i suoi uffici, ha espresso quel parere contrario alla realizzazione del progetto. Parere contrario che non è basato, come si è voluto far credere, sulla presenza della «lenticchia d’acqua» o su qualche nido di pipistrelli da salvaguardare, ma sulle fondazioni non consone, sui parcheggi non sufficienti e tanti altri dettagli su cui il Comitato Via della Regione aveva chiesto chiarimenti e approfondimenti che non sono mai arrivati.

Così si evince dalla lettura delle «carte», quelle dove sono riportate tutte le motivazioni al diniego.