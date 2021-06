Centro antiviolenza Pandora: attivo il numero verde

Piccole variazioni al rialzo nei numeri e nelle percentuali, ma il virus arretra

Le piccole variazioni in più o in meno nelle percentuali del contagio, oggi siamo la 2,4 percento, appaiono fisiologiche in questi ultimi giorni. Infatti nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 140 nuovi casi, una quindicina in più rispetto a ieri, su 5. 684 test